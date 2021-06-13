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Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета

Общество
Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 июня. Воскресенье станет самым теплым днем в столице с начала лета, сообщил синоптик погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве достигнет отметки в 27 градусов тепла. Такой погодный показатель превышает климатическую норму для города в это время года на четыре градуса, обратил внимание Тишковец.

Вода в городе прогреется до 18 градусов тепла. По мнению синоптика, воскресенье станет самым теплым днем в Москве с начала июня.

Жители столицы могут смело открывать купальный сезон в этот день, уточнил специалист в комментарии РИА Новости.

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