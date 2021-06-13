Участницу группы Pussy Riot Никульшину отпустили из отделения полиции в Москве

Москва, 13 июня. Адвокат участницы группы Pussy Riot Вероники Никульшиной сообщил, что ее клиентку отпустили из отделения полиции. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве.

Псевдоактивистку задержали в районе Лубянской площади. В тот момент она давала интервью.

Никульшину задерживали и в начале мая, когда она выходила из дома на Кутузовском проспекте. Согласно одной из версий, интерес к ней мог быть связан с проверкой. Ранее была информация о проведении неких съемок в том месте, где была запланирована репетиция праздничного парада, сообщал ФАН.