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Один человек погиб в результате аварии «лоб в лоб» в Подмосковье

Происшествия
Один человек погиб в результате аварии «лоб в лоб» в Подмосковье
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 13 июня. Смертельное ДТП произошло на 25-м километре Пятницкого шоссе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, минувшей ночью произошло столкновение двух автомобилей. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает РЕН ТВ.

На месте происшествия работают правоохранители, следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Производится осмотр места аварии, ведутся поиски очевидцев произошедшего, а также выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП, после которого погиб сотрудник полиции. Авария случилась на 78-м километре автодороги М-10 «Россия».

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