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Гинцбург сообщил о ежедневной вакцинации 10 тыс. человек в Москве

Общество
Гинцбург сообщил о ежедневной вакцинации 10 тыс. человек в Москве
Global Look Press  /  Viktor Chernov/Russian Look

Москва, 13 июня. В Москве каждый день прививаются от коронавируса около 10 тыс. человек, заявил директор разработавшего вакцину против COVID-19 «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

С соответствующим заявлением Гинцбург выступил после церемонии вручения государственных премий в Кремле, сославшись на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«10 тыс. человек в Москве в день вакцинируются, Ракова говорит, что она может и должна, соответственно, 70-80 тыс. вакцинировать, есть возможность», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии зарегистрировано 5 193 964 случая заражения коронавирусом, 4 792 169 человека выздоровели, 126 073 — умерли.

В Москве в целях борьбы с распространением инфекции объявлен нерабочим период с 15 по 19 июня, сообщает RT. Ночная работа предприятий общепита и развлекательных заведений в городе приостанавливается, временно закрываются фуд-корты и детские игровые комнаты в ТЦ, в парках нельзя будет воспользоваться спортплощадками, аттракционами и пунктами проката.

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москва вакцинация коронавирус гинцбург
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