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Владельцы ТЦ отозвали просьбу к Собянину не закрывать фудкорты в Москве

Общество
Владельцы ТЦ отозвали просьбу к Собянину не закрывать фудкорты в Москве
Невские Новости

Москва, 13 июня. Российский совет торговых центров (РСТЦ) отозвал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не приостанавливать работу фудкортов.

Ранее, 12 июня, мэр столицы сообщил о новых коронавирусных ограничениях, введенных на фоне роста заболеваемости COVID-19, включая приостановку работы фудкортов в торговых центрах с 13 по 20 июня. Однако управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сообщил, что письмо было отозвано, передает РБК.

«Письмо с просьбой не приостанавливать работу фудкортов от 12 июня 2021 года отозвано в связи с не соответствием позиции органов управления РСТЦ с текстом направленного мэру письма», — заявил Войцеховский.

При этом он не объяснил, почему РСТЦ поменял свою позиция после отправки письма. В самом письме говорилось, что общепит еще не восстановился после мер в 2020 году, в частности были выражены опасения, что десятки тысяч рабочих мест будут потеряны, так как новые меры не дадут вернуться к работе сферу общепита.

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима планируют усилить в Москве. Об этом ранее сообщили в столичном департаменте транспорта. Москвичам на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовали не ездить по городу без крайней необходимости. В случае поездок на общественном транспорте необходимо обязательно носить маску и перчатки. Для усиления контроля за соблюдением правил выйдет 100% штата контролеров, заявили в ведомстве.

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собянин тц фудкорты
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