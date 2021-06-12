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Минтруд анонсировал дополнительные выплаты на школьников к 1-му сентября

Общество
Минтруд анонсировал дополнительные выплаты на школьников к 1-му сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Минтруд представил проект постановления о выплатах на детей школьного возраста. Семьи должны получить деньги к началу учебного года. Размер пособия составит 10 тыс. рублей.

Поставление вынесено на публичное обсуждение, где будет принято решение о судьбе документа. Отмечается, что в нем подробно прописаны условия и порядок получения денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, единовременные выплаты должны получить родителям, опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет, а также гражданам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, но желающим пройти обучение в соответствии с общеобразовательными программами. Для последней группы россиян предусмотрена возможность, что деньги смогут получить их законные представители.

По словам представителя Минтруда, обращаться за материальной помощью следует с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Это можно сделать несколькими способами: лично в отделении Пенсионного фонда или при помощи заявления через портал Госуслуг.

Как стало известно, пособие положено тем российским семьям, кто воспитывает детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Сотрудники ведомства просят обратить внимание на то, что заявление рассматривается местным органом ПФР в течение пяти дней с того момента, как оно было зарегистрировано. Причем эти сроки не зависят от того, как заявление было подано, — в обычном виде или электронном.

Ранее стало известно, что многодетным родителям могут увеличить пенсию. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, которые вводит ежемесячные прибавки к выплатам.

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дети москва школьники выплаты пособие министерство труда
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