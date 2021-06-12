Биолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 12 июня. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве продлится около двух недель, после чего город выйдет на трехнедельное плато.

Снижение показателей займет около месяца. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

«К концу августа отпустит», — добавила специалист в беседе с РИА Новости.

Москвичам также напомнили, что они могут привиться от коронавирусной инфекции на работе. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, город идет навстречу тем предприятиям, где есть сотрудники, которые хотят пройти вакцинацию.