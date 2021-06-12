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Биолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве

Общество
Биолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве продлится около двух недель, после чего город выйдет на трехнедельное плато.

Снижение показателей займет около месяца. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

«К концу августа отпустит», — добавила специалист в беседе с РИА Новости.

Москвичам также напомнили, что они могут привиться от коронавирусной инфекции на работе. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, город идет навстречу тем предприятиям, где есть сотрудники, которые хотят пройти вакцинацию.

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москва пандемия коронавирус
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