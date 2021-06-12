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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в ближайшие часы

Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в ближайшие часы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 12 июня. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. МЧС призывает граждан быть предельно осторожными.

Дождь с грозой придет в Москву в ближайшие часы. Также ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.Такая погода будет держаться в Москве и области до вечера 13 июня.

Москвичей призвали соблюдать осторожность, поскольку такие погодные условия часто приводят к повреждению линий электропередач и кровли зданий. Не рекомендуется ходить под деревьями и рекламными конструкциями. Водителям посоветовали ставить машины на открытые площадки или в гараж.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ухудшение погоды будет наблюдаться в нескольких регионах страны. Шквалистый ветер и ливни с грозами накроют Северный Кавказ и Центральное Черноземье.

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