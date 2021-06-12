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В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте

Общество
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 12 июня. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима планируют усилить в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Москвичам на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовали не ездить по городу без крайней необходимости. В случае поездок на общественном транспорте необходимо обязательно носить маску и перчатки. Для усиления контроля за соблюдением правил выйдет 100% штата контролеров, заявили в ведомстве.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее обратился к россиянам с просьбой проявить ответственность и пройти вакцинацию от COVID-19. По его словам, справиться с заболеванием поможет только прививочная кампания.

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