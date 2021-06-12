СК показал видео задержания похитительницы ребенка в Подмосковье

Москва, 12 июня. Следственный комитет показал кадры, на которых задерживают женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки в Видном.

В настоящее время горожанка находится в отделе полиции. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, добавили в СК.

О пропаже несовершеннолетней стало известно накануне. Мать пропавшей обратилась в правоохранительные органы и заявила, что девочка находилась под присмотром знакомой, которая вечером увела ее из дома в неизвестном направлении.

Ребенок в настоящее время найден, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается. Мотивы женщины неизвестны.