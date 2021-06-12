Самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту

Москва, 12 июня. Самолет экстренно приземлился в Шереметьево. Воздушное судно летело в Тунис. Другие детали происшествия уточняются.

Посадку совершил самолет авиакомпании Royal Flight. По предварительным данным, пилот посадил его из-за технической неисправности. Пока точных данных о поломке нет.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Комиссия начала заниматься выяснением всех обстоятельств произошедшего, сообщает Пятый канал.

Самолет с грузом, летевший из Южно-Сахалинска в Циндао (КНР), совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. В момент посадки на борту находились пять человек.