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Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с полицейским в Подмосковье

Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с полицейским в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, после которого погиб сотрудник полиции. Авария случилась на 78-м километре автодороги М-10 «Россия».

По предварительным данным, водитель фуры протаранил машину ДПС в тот момент, когда полицейский оформлял другую аварию с участием трех машин.

В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги. Его состояние оценивается как средней тяжести. Другие обстоятельства и причины дорожного инцидента устанавливаются, сообщал ФАН.

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