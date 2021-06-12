Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с полицейским в Подмосковье

Москва, 12 июня. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, после которого погиб сотрудник полиции. Авария случилась на 78-м километре автодороги М-10 «Россия».

По предварительным данным, водитель фуры протаранил машину ДПС в тот момент, когда полицейский оформлял другую аварию с участием трех машин.

В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги. Его состояние оценивается как средней тяжести. Другие обстоятельства и причины дорожного инцидента устанавливаются, сообщал ФАН.