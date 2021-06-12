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На Поклонной горе торжественно подняли государственный флаг в честь Дня России

Общество
На Поклонной горе торжественно подняли государственный флаг в честь Дня России
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 июня. Торжественное поднятие государственного флага в честь Дня России состоялось на Поклонной горе в Москве.

В церемонии приняли участие россияне, получившие 12 июня звание Героев труда. На лестнице, которая ведет от флага к площади у Музея Победы, выстроились кадеты, юнармейцы и курсанты военно-патриотического центра «Вымпел» в парадных формах, пишет ТАСС.

Ранее сотрудники РЖД поздравили жителей разных городов страны с Днем России. Они приняли участие в акции «Я и есть Россия», которая состоялась в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

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москва флаг день россии герои труда
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