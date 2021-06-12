Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Никульшину

Москва, 12 июня. Стражи порядка задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину в центре российской столицы. Ее адвокат подтвердил задержание.

Стражи порядка задержали Никульшину в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района. Пока причины задержания неизвестны.

В мае Никульшину уже задерживали. Ее могли заподозрить в возможном проведении каких-либо акций, так как сами съемки планировались там, где должна была идти репетиция парада Победы. Никульшина была арестована на пять суток.