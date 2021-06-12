В Москве не планируют вводить систему QR-кодов

Москва, 12 июня. Власти Москвы пока не намерены повторно вводить систему QR-кодов в городе. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Такую систему в Москве изначально использовали для посещения развлекательных заведений. Позднее ввести QR-коды могли все городские общественные места.

В оперативном штабе объяснили, что текущие меры направлены против роста заболеваемости COVID-19, чтобы впоследствии не было необходимости вводить более жесткие ограничения.

В России тем временем продолжается прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину от коронавируса получило уже 18 млн граждан.