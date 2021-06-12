Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 18:13
18:10
Политика
Политолог Макаров рассказал о странном «сотрудничестве» НАТО с РФ
18:10
Общество
В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
18:09
Спорт
Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020
18:09
Политика
Меркель обсудила с Байденом предстоящий саммит Россия — США
18:08
Политика
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
18:06
Политика
Француз бросил муку в лидера левой партии на акции в Париже
18:00
Общество
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
17:57
Происшествия
Житель Твери зарезал ножом собутыльника во время застолья
17:56
Происшествия
МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей
17:56
Происшествия
Похитившую ребенка няню задержали в Подмосковье
Все новости

В Москве не планируют вводить систему QR-кодов

Общество
В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
pixabay.com

Москва, 12 июня. Власти Москвы пока не намерены повторно вводить систему QR-кодов в городе. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Такую систему в Москве изначально использовали для посещения развлекательных заведений. Позднее ввести QR-коды могли все городские общественные места.

В оперативном штабе объяснили, что текущие меры направлены против роста заболеваемости COVID-19, чтобы впоследствии не было необходимости вводить более жесткие ограничения.

В России тем временем продолжается прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину от коронавируса получило уже 18 млн граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
москва коронавирус qr-коды
Комментировать
Эксклюзив
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 340635 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 69312 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 63778 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 59482 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57105 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru