Похитившую ребенка няню задержали в Подмосковье

Москва, 12 июня. Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки в городе Видное. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Мать пропавшей девочки обратилась в правоохранительные органы накануне. Она заявила, что девочка находилась под присмотром знакомой, которая вечером увела ее из дома в неизвестном направлении.

Ребенок в настоящее время найден, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения, сообщили в СК.