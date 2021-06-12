Выпускники московских школ продолжат сдавать ЕГЭ в период дополнительных выходных

Москва, 12 июня. Одиннадцатиклассники московских школ продолжат сдавать Единый государственный экзамен в прежнем режиме.

Школьники продолжат сдачу ЕГЭ, несмотря на дополнительные выходные дни, о которых объявило правительство Москвы. В пресс-службе столичного департамента образования и науки ранее заявляли, что во всех пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее сообщалось, что власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Также была дана рекомендация о переводе некоторых сотрудников на удаленный режим работы. Однако специальные пропуска из-за распространения коронавирусной инфекции вводить не планируют.