Медучреждения и детские сады Москвы продолжат работать с 15 по 19 июня

Москва, 12 июня. Нерабочие дни в Москве, о которых городское правительство объявило, не распространяются на ряд учреждений столицы, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.

Речь идет о больницах, поликлиниках, медучреждениях и детских садах. Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, они продолжат работу в привычном режиме с 15 по 19 июня.

Мэр столицы Сергей Собянин вводит новые ограничения из-за коронавируса нового типа. Как сообщалось ранее, они будут действовать с 13 по 20 июня.