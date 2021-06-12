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Власти Москвы не планируют вводить спецпропуска на фоне пандемии

Общество
Власти Москвы не планируют вводить спецпропуска на фоне пандемии
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 июня. Специальные пропуска из-за распространения коронавирусной инфекции не планируют вводить в Москве.

При этом намерены усиленно контролировать соблюдение санитарных требований гражданами на фоне коронавируса. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе аппарата мэра Москвы Сергея Собянина.

До этого сообщалось, что прививочная кампания в России идет полным ходом. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже 18 миллионов россиян. При этом специалисты не зафиксировали серьезных побочных эффектов после прививки.

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путин вакцинация коронавирус
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