В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

Москва, 12 июня. Депутата Госдумы России Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Церемонию посетили парламентарии и председатель Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает ТАСС. В прощальной речи он указал на то, что Шойгу была добрым и отзывчивым человеком, и всегда помогала тем, кто нуждается в помощи.

Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни. Эту информацию ранее подтвердил руководитель фракции ЕР.