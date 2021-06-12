Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 16:46
16:44
Армия
Путин назвал российский атомный ледокольный флот самым мощным в мире
16:44
Общество
Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19
16:41
Происшествия
Семиклассник впал в кому после удара током на Урале
16:38
Общество
Песков рассказал, будут ли вводить выходные дни с 15 по 19 июня по всей России
16:34
Общество
Власти Москвы не планируют вводить спецпропуска на фоне пандемии
16:32
Общество
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
16:32
Политика
Time сообщил, что глава ЦРУ готовил Байдена к переговорам с Путиным
16:31
Общество
В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
16:29
Спорт
Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро
16:28
Армия
Литовкин назвал бесперспективным «данное Богом» оружие Украины
Все новости

В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

  /   Обновлено: 12 июня 2021 16:44
Общество
В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 12 июня. Депутата Госдумы России Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Церемонию посетили парламентарии и председатель Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает ТАСС. В прощальной речи он указал на то, что Шойгу была добрым и отзывчивым человеком, и всегда помогала тем, кто нуждается в помощи.

Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни. Эту информацию ранее подтвердил руководитель фракции ЕР.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
москва шойгу похороны
Комментировать
Эксклюзив
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 337714 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 68647 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 61328 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 56426 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 54057 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Рейтинг@Mail.ru