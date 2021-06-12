Против летчика из видео Литвина с вертолетом возбуждено уголовное дело

Москва, 12 июня. Московский СК возбудил дело в отношении пилота вертолета, который разрешил примотать человека к воздушному судну. Видео с происходящим публиковал блогер Михаил Литвин.

Пилота подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. При расследовании было установлено, что фигурант управлял Robinson R 44 на территории аэропорта Домодедово. При этом он оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности.

На ролике Литвин объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым подписчикам за деньги выполнить экстремальное задание. Участника опасного эксперимента примотали ко дну вертолета скотчем, после чего воздушное судно взлетело. Также в отношении предпринимателя, который сдал в аренду вертолет, начата проверка.