Собянин ввел ограничения на работу ресторанов в Москве

Москва, 12 июня. Мэр столицы Сергей Собянин вводит новые ограничения из-за коронавируса нового типа. В период с 13 по 20 июня в городе вводится запрет на работу ресторанов и клубов в ночное время.

Заведениям запрещается работать с клиентами в период с 23:00 до 06:00. Исключение составляет еда навынос, заключил градоначальник. По предварительному заявлению Собянина ограничения вводятся на неделю.

В связи с распространением пандемии коронавируса власти региона порекомендовали перевести как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, на удаленную форму работы с 13 июня.