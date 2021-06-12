Власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня

Москва, 12 июня. Власти российской столицы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Также была дана рекомендация о переводе некоторых сотрудников на удаленный режим работы.

Администрация Москвы рекомендует работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, не привившихся от коронавирусной инфекции. Это число должно составлять не менее 30% от состава организации. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Также власти города объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня.

Прохождение процедуры вакцинации — важный элемент формирования иммунитета к коронавирусу. Как сообщалось ранее, сотрудники московских предприятий смогут вакцинироваться прямо на рабочем месте.