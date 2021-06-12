Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу

Москва, 12 июня. Хорошевский районный суд Москвы арестовал замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина.

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при получении выплат, совершенном по предварительному сговору. В Минобрнауки подтвердили факт его ареста и отметили, что он связан с его деятельностью на прежнем месте работы.

Следователи узнали новые обстоятельства и ходатайствовали об аресте Коровина. Подробности уголовного дела не сообщаются.