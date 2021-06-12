ФАН публикует видео с места ДТП на ЦКАД, где столкнулись легковушка и спецтехника

Москва, 12 июня. ДТП произошло в районе Пятницкого шоссе на автодороге ЦКАД. Федеральное агентство новостей публикует видео с места дорожного ЧП.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и поливомоечная машина, очищавшая дорожные парапеты. За рулем легковушки находилась женщина. Несмотря на серьезные повреждения авто, она не получила травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом, сообщало агентство URA.RU. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.