Семчев объяснил негативное отношение к появлению Бузовой во МХАТе

Москва, 12 июня. Актер театра и кино Александр Семчев прокомментировал участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа им. Горького. Артист нашел происходящее печальным явлением.

Любимец российских зрителей заявил, что профессия актера сейчас и так не в почете и всячески «нивелируется», а появление Бузовой на легендарной сцене МХАТа только ускорит этот процесс. Исполнитель главных ролей в культовых фильмах «День выборов» и «Ликвидация» поделился впечатлениями от главного события театральной жизни России с РЕН ТВ.

«На мой взгляд, это печально», — посетовал Александр Семчев.

Актер подчеркнул, что никогда не считает чужих денег и не завидует гонорару Ольги Бузовой, однако не исключил недовольства других участников постановки в связи с финансовой стороной дела. По словам легендарного артиста, когда люди сидят на зарплате, неизбежно возникают вопросы.

«Конечно, наверное, коллегам это обидно, потому что она, я так понимаю, — человек, приглашенный в этот проект. Вопросы бы у меня возникали. Чем, допустим, я хуже этой исполнительницы», — представил Семчев себя на месте «коллег» Бузовой по сцене.

Напомним, ранее народная артистка РСФСР Лариса Лужина раскритиковала участие поющей ведущей в спектакле «Чудесный грузин», которую представили на сцене МХАТа имени Горького в преддверие Дня России.

Впрочем, сама виновница ажиотажа воодушевленно поделилась с поклонниками первыми впечатлениями от сыгранного спектакля. Бузова призналась, что ей волнительно выходить на сцену, и поблагодарила зрителей за «теплый и позитивный прием».