СК возбудил дело после похищения нянечкой ребенка в Подмосковье

Москва, 12 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении няни, похитившей двухлетнюю девочку в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Накануне в полицию обратилась многодетная жительница города Видное, которая заявила об исчезновении одного ребенка. За малышкой присматривала знакомая, которая увела ее из дома в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» второй части статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленницы и пропавшей девочки.