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Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
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Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме

Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
inforeactor.ru  /  Никифорова Анастасия

Москва, 12 июня. Как стало известно корреспонденту ФАН, 20-летняя студентка Диана Б. увлекалась японскими мультиками.

Девушка смотрела аниме и периодически добавляла в социальные сети соответствующие ролики.

Инцидент произошел в комплексе «Москва-Сити». Туристка выпала с 86-го этажа башни «Евразия». Погибшей является 21-летняя Диана Б. Она приехала в столицу России из Казахстана. Пока неизвестны причины произошедшего. СК занимается расследованием.

Перед смертью девушка публиковала посты в соцсетях, где жаловалась на жизненные сложности. В сообщениях она писала о психическом состоянии, сообщал источник ФАН.

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смерть москва-сити аниме
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