Найденная мертвой у Москва-Сити девушка жаловалась на трудности

Москва, 12 июня. Девушка найдена мертвой у башни комплекса «Москва-Сити». Перед смертью она писала посты в соцсетях, где жаловалась на жизненные сложности.

В сообщениях погибшая писала о психическом состоянии, передает источник ФАН. Ее тело обнаружили возле бизнес-комплекса спустя несколько дней после публикации постов.

Ранее стало известно, что погибшей является 21-летняя Диана Б. Сообщалось, что девушка приехала в столицу России из Казахстана. Пока точно неизвестно, что стало причиной случившегося. СК начал проверку по факту произошедшего.