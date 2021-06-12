Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Москва, 12 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем России — государственным праздником, традиционно отмечающимся 12 июня.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте столичного градоначальника. Собянин подчеркнул, что День России — праздник, проникнутый гордостью за многовековую российскую государственность. Он отражает вклад страны в развитие мировой цивилизации. Особенно мэр отметил роль Москвы.

«Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь», — написал он.

По словам градоначальника, в основе достижений российской столицы лежит труд и талант ее горожан. Собянин пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе и жизни.

День России отмечается по всей стране. Так, в Дзержинске праздник отметили масштабным мероприятием, в рамках которого Шуховская башня окрасилась в цвета российского триколора.