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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Общество
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 12 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем России — государственным праздником, традиционно отмечающимся 12 июня.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте столичного градоначальника. Собянин подчеркнул, что День России — праздник, проникнутый гордостью за многовековую российскую государственность. Он отражает вклад страны в развитие мировой цивилизации. Особенно мэр отметил роль Москвы.

«Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь», — написал он.

По словам градоначальника, в основе достижений российской столицы лежит труд и талант ее горожан. Собянин пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе и жизни.

День России отмечается по всей стране. Так, в Дзержинске праздник отметили масштабным мероприятием, в рамках которого Шуховская башня окрасилась в цвета российского триколора.

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Сергей Собянин поздравление день россии
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