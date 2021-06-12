Московские улицы украсили праздничными флагами в честь Дня России

Москва, 12 июня. Москву к Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на восьми мостах города более 1,2 тыс. флагов. А на фасаде Госдумы со стороны Охотного ряда разместили декоративное панно и 18 флаговых конструкций, добавил Бирюков.

Кроме того, Москву украсили более 700 праздничных тематических плакатов. Что касается подсветки столичных зданий, то она 12 июня будет работать в праздничном режиме.

Ранее в честь Дня России Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета национального триколора. Также цветами российского флага заиграла и башня «Лахта-центра» в Петербурге.