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Московские улицы украсили праздничными флагами в честь Дня России

Общество
Московские улицы украсили праздничными флагами в честь Дня России
Prt Scr youtube.com  /  Русская Планета

Москва, 12 июня. Москву к Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на восьми мостах города более 1,2 тыс. флагов. А на фасаде Госдумы со стороны Охотного ряда разместили декоративное панно и 18 флаговых конструкций, добавил Бирюков.

Кроме того, Москву украсили более 700 праздничных тематических плакатов. Что касается подсветки столичных зданий, то она 12 июня будет работать в праздничном режиме.

Ранее в честь Дня России Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета национального триколора. Также цветами российского флага заиграла и башня «Лахта-центра» в Петербурге.

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