Грузовик протаранил полицейскую машину в Подмосковье

Москва, 12 июня. Сотрудник полиции погиб в аварии на 78-м километре автодороги М-10 «Россия». Водитель за рулем грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом столкнулся с машиной ГИБДД.

По предварительным данным, экипаж ДПС стоял в среднем ряду, при этом у полицейского автомобиля были включены проблесковые маячки. Сотрудники оформляли ДТП с тремя автомобилями, в это время в них въехал большегруз.

Один сотрудник полиции погиб на месте происшествия, его коллега госпитализирован с травмами. Его состояние оценивается как средней тяжести. Другие обстоятельства и причины дорожного инцидента устанавливаются.