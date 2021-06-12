Торговца медалями ВОВ задержали в Москве

Москва, 12 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, торговавшего орденами и медалями СССР, включая боевые.

Злоумышленник был задержан с поличным. По данным полиции, 29-летний мужчина пытался продать медали, купленные на Арбате. Все награды — подлинные, подтвердила экспертиза.

У торговца забрали четыре ордена Отечественной войны, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и другие.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ. Фигуранту грозит арест на срок до трех месяцев. Расследование продолжается.