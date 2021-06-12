«Медленные зоны» для электросамокатов в Москве появятся в течение недели

Москва, 12 июня. Власти Москвы подготовили обновленные правила работы для сервисов, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов. Скорость этих средств передвижения будет ограничена.

Администрация Москвы обязала операторов аренды электросамокатов ограничивать скорость их передвижения в определенных точках города. Об этом сообщает столичный департамент транспорта на своем официальном канале в Telegram.

Отмечается, что обновленные правила работы шерингов будут внедрены в течение недели. В настоящий момент в городе уже определены 45 зон, на которых скорость электросамокатов снижена до 15 километров в час. В «медленных зонах» скорость снижается автоматически.

Кроме того, планируется ввести и иные меры, направленные на снижение аварийности. Так, в «медленных зонах» планируют установить специальные предупреждающие таблички. Предлагается ограничить и число самокатов на одной велопарковке.