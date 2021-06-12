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Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве и Подмосковье

Общество
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве и Подмосковье
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 12 июня. Начало купального сезона в Москве и области перенесли на вторую половину следующей недели. Причиной стала дождливая погода.

На сегодняшний день в регионе вода еще недостаточно прогрелась. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сейчас температура воды в Москве и Подмосковье составляет +17-18 градусов, пишет ТАСС.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение начала купального сезона», — объяснил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, каким может быть лето 2021 года в России. По словам синоптика, температура воздуха, вероятнее всего, будет около или выше нормы.

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погода москва купальный сезон
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