Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве и Подмосковье

Москва, 12 июня. Начало купального сезона в Москве и области перенесли на вторую половину следующей недели. Причиной стала дождливая погода.

На сегодняшний день в регионе вода еще недостаточно прогрелась. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сейчас температура воды в Москве и Подмосковье составляет +17-18 градусов, пишет ТАСС.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение начала купального сезона», — объяснил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, каким может быть лето 2021 года в России. По словам синоптика, температура воздуха, вероятнее всего, будет около или выше нормы.