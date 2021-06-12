Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 10:37
10:35
Происшествия
Замглавы свердловского министерства госимущества избрали запрет определенных действий
10:30
Общество
Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета триколора в честь Дня России
10:30
Происшествия
Семейная пара пропала во время отдыха на озере в Приморье
10:28
Общество
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
10:27
Происшествия
Пропавшего в Подмосковье ребенка похитила няня
10:25
Общество
Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье
10:24
Армия
Sohu: эффектные маневры российских войск обернулись паникой в США и НАТО
10:21
Экономика
Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине
10:21
Политика
Первая леди США заявила, что Байден «сверхподготовлен» ко встрече с Путиным
10:21
Политика
Президент Швейцарии поделился гордостью за страну перед встречей Путина и Байдена
Все новости

Меру пресечения для Крисевича и журналистки Самусик изберут 13 июня

Происшествия
Меру пресечения для Крисевича и журналистки Самусик изберут 13 июня
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 12 июня. Журналистка Ника Самусик и акционист Павел Крисевич стали фигурантами дела по статье о хулиганстве. Им изберет меру пресечения Пресненский суд Москвы.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 48 часов. По словам адвоката журналистки, пока не известно, что следствие просит для фигурантов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади. Он произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия, после чего был задержан. Спустя время была задержана и девушка.

Пользователи Сети прокомментировали поступок Крисевича и сравнили его со скандальным акционистом Петром Павленским, который в 2013 году прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Меру пресечения для Крисевича и журналистки Самусик изберут 13 июня
суд крисевич самусик
Комментировать
Эксклюзив
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 321654 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 65026 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 52917 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52420 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 47844 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru