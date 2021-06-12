Меру пресечения для Крисевича и журналистки Самусик изберут 13 июня

Москва, 12 июня. Журналистка Ника Самусик и акционист Павел Крисевич стали фигурантами дела по статье о хулиганстве. Им изберет меру пресечения Пресненский суд Москвы.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 48 часов. По словам адвоката журналистки, пока не известно, что следствие просит для фигурантов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади. Он произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия, после чего был задержан. Спустя время была задержана и девушка.

Пользователи Сети прокомментировали поступок Крисевича и сравнили его со скандальным акционистом Петром Павленским, который в 2013 году прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади.