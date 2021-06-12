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Власти Москвы ограничили скорость электросамокатов в определенных зонах

Общество
Власти Москвы ограничили скорость электросамокатов в определенных зонах
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 12 июня. Сервисы аренды электросамокатов ограничат их максимальную скорость в городе до 25 км/ч, а в пределах особых «медленных зон» скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч.

Департамент транспорта Москвы изменил правила работы сервисов кикшеринга электросамокатов. Соответствующие меры необходимы, чтобы снизить количество ДТП и уровень травматизма горожан.

В соответствии с новыми правилами, прокатные фирмы, которые зарабатывают на аренде, должны сократить свой парк электросамокатов до 10 тыс. устройств. Кроме этого, средства передвижения должны быть оборудованы амортизатором на переднем колесе. На одном самокате разрешено ехать только одному человеку, запрещено управлять транспортным средством пьяным.

В Москве создано 45 «медленных зон», где скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Сейчас максимальная разрешенная скорость для самокатов составляет 25 км/ч. Аренда электросамокатов запрещена для несовершеннолетних.

Ранее ФАН узнал, как будут контролировать пьяных на электросамокатах.

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