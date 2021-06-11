ГИБДД заявила о сокращении смертельных ДТП с пьяными водителями в Москве

Москва, 11 июня. Количество погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось на 40% в январе–мае, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

За последние четыре месяца в столице в результате аварий с участием пьяных лихачей погибло 15 человек. Это на 40% меньше людей, чем за такой же период 2020 года (25 погибших).

«ДТП по вине пьяных водителей становится меньше <...> но все еще бесконечно много, учитывая, что к трагедии здесь привела чья-то банальная безответственность», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время сотрудниками ГИБДД было арестовано 4873 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще столько же отказались проходить медицинское освидетельствование. Горожан призвали не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих: «Если выпили, возьмите такси или пользуйтесь другим общественным транспортом».

Ранее сотрудники ГИБДД обнаружили лазейку, с помощью которой некоторые водители уходят от уплаты штрафов и налогов. Так, автовладельцы не переоформляют на себя машину умершего родственника.