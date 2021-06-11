СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва-Сити»

Москва, 11 июня. Молодая девушка выпала с 86-го этажа башни «Евразия». Следственный комитет проводит проверку, выясняет причину произошедшего.

ЧП произошло сегодня около 16:55 (по Москве) по адресу Пресненская набережная, д. 10, строение 1. Погибшей оказалась 21-летняя уроженка Казахстана.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело не возбуждено. По предварительным данным, речь не идет о криминале. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Иркутске прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка от термического ожога. По данным следователей, 12-летний мальчик с друзьями хотел развести огонь, бросив в костер канистру с бензином. Ребенок не успел скрыться и сильно обгорел.