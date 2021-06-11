Федеральная служба охраны показала, как пернатые бойцы защищают кремлевское небо

Москва, 11 июня. Служба охраны кремлевского неба представила пернатых бойцов, которые защищают воздушное пространство от серых ворон.

Ястреб Астур, филин Филя и новобранец Буран находятся на балансе Федеральной службы охраны. Дело в том, что вороны царапают когтями купола соборов, повреждают и обдирают позолоту. Также они загрязняют все вокруг своим пометом.

«Буран молодой, еще мало чего понимает. Мы его пока приучаем к службе. Он родился в питомнике в Москве. День рождения у него будет в июле», — рассказали сотрудники орнитологической службы в беседе с kp.ru.

По словам специалистов, вороны, как правило, активны осенью, зимой и весной. Летом с ними особых проблем не возникает, поэтому служебных птиц сажают на линьку и дают возможность полностью поменять оперение.

Как стало известно ранее, полярная сова Буран обитает в стенах Кремля и исполняет свои обязанности уже на протяжении года. Совенка назвали так из-за его белого окраса.