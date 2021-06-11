Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 22:26
22:24
Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
22:23
Происшествия
СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва-Сити»
22:21
Политика
Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается
22:18
Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
22:16
Шоу-бизнес
Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа
22:11
Весь мир
Российский ФБР обратился к Байдену из-за убийства 16-летней афроамериканки
22:07
Политика
Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом
22:01
Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
22:00
Экономика
Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией
21:52
Политика
Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне
Все новости

Федеральная служба охраны показала, как пернатые бойцы защищают кремлевское небо

  /   Обновлено: 11 июня 2021 20:57
Общество
Федеральная служба охраны показала, как пернатые бойцы защищают кремлевское небо
pexels.com

Москва, 11 июня. Служба охраны кремлевского неба представила пернатых бойцов, которые защищают воздушное пространство от серых ворон.

Ястреб Астур, филин Филя и новобранец Буран находятся на балансе Федеральной службы охраны. Дело в том, что вороны царапают когтями купола соборов, повреждают и обдирают позолоту. Также они загрязняют все вокруг своим пометом.

«Буран молодой, еще мало чего понимает. Мы его пока приучаем к службе. Он родился в питомнике в Москве. День рождения у него будет в июле», — рассказали сотрудники орнитологической службы в беседе с kp.ru.

По словам специалистов, вороны, как правило, активны осенью, зимой и весной. Летом с ними особых проблем не возникает, поэтому служебных птиц сажают на линьку и дают возможность полностью поменять оперение.

Как стало известно ранее, полярная сова Буран обитает в стенах Кремля и исполняет свои обязанности уже на протяжении года. Совенка назвали так из-за его белого окраса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Федеральная служба охраны показала, как пернатые бойцы защищают кремлевское небо
москва кремль хорошие новости россии полярная сова
Комментировать
Эксклюзив
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 300347 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74917 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 58768 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51053 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 47857 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru