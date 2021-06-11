Останкинская башня 21 июня примет первых посетителей после пандемии коронавируса

Москва, 11 июня. Смотровые площадки Останкинской телебашни вновь станут доступны для посетителей 21 июня. Ее закрыли в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 25 марта 2020 года.

В день открытия на башне покажут световое шоу. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети, пишет ТАСС.

«Знаменитый стеклянный пол, интерактивный мультимедийный комплекс и шикарный вид на столицу ждут посетителей», — говорится в сообщении.

В павильонах «Здоровая Москва» от коронавируса уже привились почти 20 тыс. человек. На текущий момент вакцинацию там проходит каждый четвертый посетитель.