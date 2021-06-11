Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 19:24
19:23
Армия
Российские корабли следят за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
19:22
Общество
Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
19:18
Экономика
Прогнозы по уровню МРОТ озвучили в Министерстве труда РФ
19:17
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков
19:14
Экономика
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
19:12
Общество
Замдиректора РЖД раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в поездах
19:11
Политика
Кулеба попытался оправдаться после слов Путина о коренных народах Украины
19:11
Общество
Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
19:11
Общество
Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
19:10
Экономика
«Тинькофф Банк» готовит к запуску в России свою ипотеку
Все новости

Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды

Общество
Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
pixabay.com

Москва, 11 июня. Жителей Москвы и области в скором времени ожидает улучшение погодных условий. Тепло вернется в регионе уже 12 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу начнет изменяться циркуляция воздушных масс. В ночь на 12 июня температура будет достигать +12...+15 градусов, а днем поднимется до +21...+23 градусов. При этом будет облачно, местами возможны кратковременные дожди.

В воскресенье потеплеет до +23...+25 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, хотя их интенсивность и продолжительность уменьшатся. На следующей неделе температура начнет повышаться с каждым днем на один градус и к концу дня составит около +27 градусов, передает «Радио 1».

Вильфанд ранее пообещал потепление в Центральном федеральном округе. Почувствовать его можно будет уже начиная с 13 июня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
погода москва вильфанд
Комментировать
Эксклюзив
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 290944 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 73492 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 54035 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50239 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 45855 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru