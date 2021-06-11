Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды

Москва, 11 июня. Жителей Москвы и области в скором времени ожидает улучшение погодных условий. Тепло вернется в регионе уже 12 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу начнет изменяться циркуляция воздушных масс. В ночь на 12 июня температура будет достигать +12...+15 градусов, а днем поднимется до +21...+23 градусов. При этом будет облачно, местами возможны кратковременные дожди.

В воскресенье потеплеет до +23...+25 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, хотя их интенсивность и продолжительность уменьшатся. На следующей неделе температура начнет повышаться с каждым днем на один градус и к концу дня составит около +27 градусов, передает «Радио 1».

Вильфанд ранее пообещал потепление в Центральном федеральном округе. Почувствовать его можно будет уже начиная с 13 июня.