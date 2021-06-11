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Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование

Происшествия
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 11 июня. Сотрудники полиции увезли акциониста Павла Крисевича и журналистку издания «Сота» Нику Самусик из Управления внутренних дел по ЦАО на медосвидетельствование.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении активиста. Теперь он проходит фигурантом по статье «Хулиганство». Других подробностей пока не приводится.

Художник-акционист Крисевич устроил стрельбу на Красной площади. По предварительным данным, мужчина несколько раз выстрелил из охолощенного оружия, после чего был задержан полицейскими.

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медосвидетельствование крисевич самусик
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