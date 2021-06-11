В Подмосковье направят примерно 70 аппаратов для реабилитации после инсультов

Москва, 11 июня. Медучреждения Подмосковья получат примерно 70 аппаратов для реабилитации людей после инсультов и инфарктов, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Закупка оборудования началась еще в начале года, сообщили в ведомстве. Как передает портал «Вести Подмосковья», в списке есть тренажеры для восстановления мышечной активности, беговые дорожки, аппараты для механотерапии конечностей и прочая техника.

Реабилитация играет одну из важнейших ролей в лечении пациентов, перенесших инсульты и инфаркты, напомнили в ведомстве. Новое оборудование позволит применять инновационные техники реабилитационной терапии. Всего аппараты получат 28 медорганизаций Московской области.

В общей сложности 235 новейших маммографов закупили для 82 взрослых поликлиник и 15 больниц Москвы. Об этом накануне сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.