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В Подмосковье направят примерно 70 аппаратов для реабилитации после инсультов

Общество
В Подмосковье направят примерно 70 аппаратов для реабилитации после инсультов
cherinfo.ru

Москва, 11 июня. Медучреждения Подмосковья получат примерно 70 аппаратов для реабилитации людей после инсультов и инфарктов, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Закупка оборудования началась еще в начале года, сообщили в ведомстве. Как передает портал «Вести Подмосковья», в списке есть тренажеры для восстановления мышечной активности, беговые дорожки, аппараты для механотерапии конечностей и прочая техника.

Реабилитация играет одну из важнейших ролей в лечении пациентов, перенесших инсульты и инфаркты, напомнили в ведомстве. Новое оборудование позволит применять инновационные техники реабилитационной терапии. Всего аппараты получат 28 медорганизаций Московской области.

В общей сложности 235 новейших маммографов закупили для 82 взрослых поликлиник и 15 больниц Москвы. Об этом накануне сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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подмосковье минздрав медицина
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