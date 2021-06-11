Иммунитет к коронавирусу сформировался почти у половины москвичей

Москва, 11 июня. Около 50% жителей Москвы уже имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Усиливать ограничительные меры в российской столице не планируется, добавил глава города в ходе интервью телеканалу «Россия-1». Однако необходимо соблюдать уже введенные меры. Собянин дал указания службам строго контролировать санитарные требования Роспотребнадзора.

До этого стало известно, что во время июньских праздников будут проводить проверки на летних верандах в заведениях общественного питания Москвы. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Жители столицы смогут делать прививки прямо на рабочих местах. Медицинские бригады готовы выезжать на территорию учреждений.