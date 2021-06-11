Предприниматели Москвы предложили премировать вакцинированных сотрудников

Москва, 11 июня. Московские предприниматели предложили выдавать премии сотрудникам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Также работникам столичных кафе и ресторанов могут начать выдавать значки с надписью «Я вакцинирован».

До этого сообщалось, что правительство Москвы планирует усилить контроль по соблюдению ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, в частности, на открытых верандах в заведениях общепита. Кроме того, власти намерены проводить проверки во время июньских праздников.