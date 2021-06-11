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Предприниматели Москвы предложили премировать вакцинированных сотрудников

Общество
Предприниматели Москвы предложили премировать вакцинированных сотрудников
pixabay.com

Москва, 11 июня. Московские предприниматели предложили выдавать премии сотрудникам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Также работникам столичных кафе и ресторанов могут начать выдавать значки с надписью «Я вакцинирован».

До этого сообщалось, что правительство Москвы планирует усилить контроль по соблюдению ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, в частности, на открытых верандах в заведениях общепита. Кроме того, власти намерены проводить проверки во время июньских праздников.

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премия вакцинация значки
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