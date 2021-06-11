Устроившего стрельбу на Красной площади Крисевича доставили в ОВД

Москва, 11 июня. Правоохранители забрали художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади, в отдел ОВД по ЦАО.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении Крисевича. Он несколько раз выстрелил из охолощенного оружия, после чего был задержан. По данному факту возбудили дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Адвокат Крисевича Мансур Гильманов в беседе с корреспондентом ФАН уточнил, что его подзащитный находился в отделе полиции "Китай-город". Чувствует себя Крисевич нормально.