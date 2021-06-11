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Москва усиливает контроль за соблюдением мер по COVID-19 на летних верандах

Общество
Москва усиливает контроль за соблюдением мер по COVID-19 на летних верандах
pixabay.com

Москва, 11 июня. Власти Москвы будут более тщательно контролировать соблюдение мер безопасности, введенных на фоне пандемии коронавируса, на летних верандах в ресторанах и кафе.

В период июньских праздников также планируется усилить проверки. Кроме того, правительство столицы намерено в ближайшее время обсудить с представителями бизнеса возможность организации антиковидных зон в ресторанах, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Жителям Москвы тем временем стала доступна процедура вакцинации прямо на рабочем месте. Городской депздрав сообщил о готовности организовать выезд медицинской бригады на территорию работодателя.

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