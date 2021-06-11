Москва, 11 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении художника-акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади.

Мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия, после чего был задержан стражами порядка и доставлен в участок для выяснения обстоятельств. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

Пользователи Сети прокомментировали поступок Крисевича и сравнили его со скандальным акционистом Петром Павленским, который в 2013 году прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади.