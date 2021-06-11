Московский суд арестовал подозреваемого в разглашении гостайны сотрудника СИЗО

Москва, 11 июня. Столичный дворец правосудия избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о разглашении гостайны. На время расследования подозреваемый в совершении преступления будет в СИЗО.

Бывший работник следственного изолятора помещен под стражу до 3 августа текущего года. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. После проверки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

В связи с задержанием и арестом фигурант производства был уволен из силовых структур. Детали и подробности уголовного дела с его участием пока не разглашаются.